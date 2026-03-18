Василевский и Сорокин – главные фавориты на «Везину Трофи» у букмекеров. Шестеркин в 2022-м – последний россиянин, выигравший приз

Букмекеры определились с фаворитами на «Везину Трофи».

Главными претендентами на приз, который вручается лучшему голкиперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата, котируются россияне – Андрей Василевский («Тампа-Бэй») и Илья Сорокин («Айлендерс»).

Третью строчку у букмекеров занимает Джереми Сваймен («Бостон»).

Обладатель «Везины Трофи»-2026 по версии букмекеров:

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 1.73

2. Илья Сорокин («Айлендерс») – 1.98

3. Джереми Сваймен («Бостон») – 25.00

4. Филип Густавссон («Миннесота») – 77.00

5. Брендон Басси («Каролина») – 105.00

Игорь Шестеркин – последний россиянин, выигравший «Везину Трофи». Это случилось в 2022 году.