  • Василевский и Сорокин – главные фавориты на «Везину Трофи» у букмекеров. Шестеркин в 2022-м – последний россиянин, выигравший приз
Василевский и Сорокин – главные фавориты на «Везину Трофи» у букмекеров. Шестеркин в 2022-м – последний россиянин, выигравший приз

Букмекеры определились с фаворитами на «Везину Трофи».

Главными претендентами на приз, который вручается лучшему голкиперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата, котируются россияне – Андрей Василевский («Тампа-Бэй») и Илья Сорокин («Айлендерс»).

Третью строчку у букмекеров занимает Джереми Сваймен («Бостон»).

Обладатель «Везины Трофи»-2026 по версии букмекеров:

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 1.73

2. Илья Сорокин («Айлендерс») – 1.98

3. Джереми Сваймен («Бостон») – 25.00

4. Филип Густавссон («Миннесота») – 77.00

5. Брендон Басси («Каролина») – 105.00

Игорь Шестеркин – последний россиянин, выигравший «Везину Трофи». Это случилось в 2022 году.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на сегодня
«Барселона» и «Ньюкасл» забили 5 мячей на двоих в первом тайме – 3:2. На такой результативный первый тайм давали 20.00
50 минут назад
Букмекеры включили Росеньора в топ-3 тренеров АПЛ с самой высокой вероятностью увольнения
сегодня, 16:19
Фернандеш и Райс – главные претенденты среди букмекеров на звание игрока года АПЛ по версии PFA
сегодня, 16:12
2.75 – Синнер и Алькарас сыграют в финале Мастерса в Майами
сегодня, 15:44
Соболенко, Рыбакина, Швентек – фавориты теннисного турнира в Майами у женщин
сегодня, 15:05
1.67 – Книппель будет признан новичком года. Вероятность победы Флэгга оценивается в 43%
сегодня, 14:30
Paddy Power выплатила выигрыши по ставкам на победу Марокко после пересмотра итогов Кубка Африки
сегодня, 14:00
Вероятность титула «Сан-Антонио» увеличилась в 10 раз. Команда Митча Джонсона занимает вторую строчку в Западной конференции
сегодня, 13:35
Алонсо – безоговорочный фаворит на пост главного тренера «Ливерпуля». Коэффициент на его назначение упал в три раза
сегодня, 12:50
2.75 – Майкл Олисе станет лучшим ассистентом ЛЧ. У вингера «Баварии» 5 ассистов в 9 матчах
сегодня, 12:15
«Качество игры «Галатасарая» на выезде не идет ни в какое сравнение с домашней формой из-за проблем в защите». Палагин о матче «Ливерпуль» – «Галатасарай»
33 минуты назадПрогноз
«Я бы здесь поставил на победу «Атлетико». Прогноз Тимура Бокова на матч «Тоттенхэм» – «Атлетико»
55 минут назадПрогноз
«Отсутствие явной мотивации не мешает «Баварии» штамповать голы в любых турнирах». Прогноз Денисова на матч «Бавария» – «Аталанта»
сегодня, 16:05Прогноз
«Барса» для меня все еще фаворит, но не удивлюсь, если матч перейдет в дополнительное время». Прогноз Славы Палагина на «Барселона» – «Ньюкасл»
сегодня, 10:55Прогноз
«Спортинг» перевел в дополнительное время матч с «Буде-Глимт» – 3:3 по сумме двух встреч. Португальцы – явные фавориты у букмекеров
вчера, 19:41
«Спортинг» ведет 1:0 с «Буде-Глимт», в первом матче норвежцы победили 3:0. 29% – вероятность прохода португальцев в перерыве
вчера, 18:37
На играх второй половины сезона 2025/26 в Лиге PARI будет запущен Матчдей
вчера, 11:26
«Буде-Глимт» выиграл 8 матчей подряд – дважды над «Интером», с «Ман Сити», «Атлетико» и «Спортингом». 6.20 – снова обыграют португальцев
вчера, 10:20
«Ман Сити» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Гвардиолы на камбэк
вчера, 09:13Промо
22% – вероятность камбэка «Краснодара» после 1:3 с ЦСКА в Москве
вчера, 08:48
Рекомендуем