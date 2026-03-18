8.10 – «Спартак» обыграет «Динамо» и выйдет в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России
Букмекеры не верят в проход команды Хуана Карседо в следующий раунд FONBET Кубка России.
В первом полуфинальном матче Пути РПЛ «Спартак» проиграл «Динамо» со счетом 2:5. Перед ответной игрой на проход красно-белых дают коэффициент 8.10, что соответствует вероятности в 12%.
Матч пройдет 18 марта 2026 года, начало – в 20:45 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Красюк
