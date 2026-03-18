Букмекеры включили Росеньора в топ-3 тренеров АПЛ с самой высокой вероятностью увольнения
Букмекеры кардинально изменили расклады на увольнения тренеров АПЛ. В топ-3 претендентов на скорое увольнение вошел главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор c коэффициентом 6.00.
Выше вероятность только у Оливера Гласнера из «Кристал Пэлас» (2.50) и Скотта Паркера из «Бернли» (4.00)
После 30 туров «Челси» занимает шестое место в АПЛ. В последних трех матчах у «синих» три поражения, включая вылет из Лиги чемпионов от «ПСЖ» с общим счетом 2:8.
Росеньор был назначен главным тренером лондонцев 6 января 2026 года – англичанин пришел из французского «Страсбура», входящего в структуру BlueCo. Росеньор сменил на посту главного тренера итальянца Энцо Мареску, который был уволен из «Челси» 1 января 2026 года после серии неудач.
Опубликовал: Александр Красюк
Спустя 2 месяца Каррик - признан тренером месяца за пару шедевров и МЮ на 3м месте, Арбелоа встретился со старыми знакомыми Моуриньо/Гвардиолой и они этому не обрадовались - а этот герой с контрактом на 6.5 года - первый на выход ;)
upd: с такой длительностью контракта размер неустойки может быть очень немаленьким
Еще можно плюсануть 15+ лямов на неустойку Стерлингу.
Эти годы безмерного расточительства на долгие годы похоронят шансы клуба на свой топ-статус. Уронить уровень, влив 2 лярда — это просто фантастическое явление.