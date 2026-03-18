Бруну Фернандеш или Деклан Райс – главные претенденты среди букмекеров на звание игрока года АПЛ по версии PFA?
Букмекеры определились с фаворитами на премию игрока года по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии.
Лидирует в линии Деклан Райс – шансы полузащитника «Арсенала» на победу оцениваются в 1.60. Следом идет Бруну Фернандеш, который по версии букмекеров выиграет награду с вероятностью 18%.
В топ-5 претендентов также вошли Габриэль Магальяэс (6.50), Эрлинг Холанд (8.00) и Антуан Семеньо (14.00).
Премия PFA Players’ Player of the Year считается одной из наиболее престижных в английском футболе – лауреата определяют сами игроки лиги путем голосования.
Опубликовал: Александр Красюк
