Бруну Фернандеш или Деклан Райс – главные претенденты среди букмекеров на звание игрока года АПЛ по версии PFA?

Букмекеры определились с фаворитами на премию игрока года по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии.

Лидирует в линии Деклан Райс – шансы полузащитника «Арсенала» на победу оцениваются в 1.60. Следом идет Бруну Фернандеш, который по версии букмекеров выиграет награду с вероятностью 18%.

В топ-5 претендентов также вошли Габриэль Магальяэс (6.50), Эрлинг Холанд (8.00) и Антуан Семеньо (14.00).

Премия PFA Players’ Player of the Year считается одной из наиболее престижных в английском футболе – лауреата определяют сами игроки лиги путем голосования.