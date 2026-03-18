2.75 – Синнер и Алькарас сыграют в финале мужского турнира в Майами
Букмекеры ожидают встречи Янника Синнера и Карлоса Алькараса в решающем матче турнира Майами. Коэффициент на такой исход – 2.75. Вероятность попадания в финал любых других теннисистов оценивается менее 35%.
В прошлом году Алькарас завершил турнир во втором раунде, сенсационно уступив Давиду Гоффену в трех партиях. Итальянец пропускал Мастерс по причине дисквалификации.
Кто выиграет Мастерс в Майами:
Янник Синнер – 1.12
Карлос Алькарас – 1.50
Даниил Медведев – 14.00
Александр Зверев – 22.00
Бен Шелтон – 33.00.
Шансы других российских теннисистов оцениваются менее 1%. Вероятность титула Андрея Рублева – 100.00, Карена Хачанова – 150.00.
Опубликовал: Александр Красюк
