2.75 – Синнер и Алькарас сыграют в финале мужского турнира в Майами

Букмекеры ожидают встречи Янника Синнера и Карлоса Алькараса в решающем матче турнира Майами. Коэффициент на такой исход – 2.75. Вероятность попадания в финал любых других теннисистов оценивается менее 35%.

В прошлом году Алькарас завершил турнир во втором раунде, сенсационно уступив Давиду Гоффену в трех партиях. Итальянец пропускал Мастерс по причине дисквалификации.

Кто выиграет Мастерс в Майами:

Янник Синнер – 1.12 Карлос Алькарас – 1.50 Даниил Медведев – 14.00 Александр Зверев – 22.00 Бен Шелтон – 33.00.

Шансы других российских теннисистов оцениваются менее 1%. Вероятность титула Андрея Рублева – 100.00, Карена Хачанова – 150.00.