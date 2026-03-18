0

Соболенко, Рыбакина, Швентек – фавориты теннисного турнира в Майами у женщин

Букмекеры определились с топ-3 фаворитами «Мастерса» в Майами.

Первым номером в линии идет Арина Соболенко – действующая первая ракетка мира. Следом идут Елена Рыбакина и Ига Швентек.

Кто станет победителем турнира по версии букмекеров:

  1. Арина Соболенко – 3.00

  2. Елена Рыбакина – 6.50

  3. Ига Швентек – 7.50

  4. Джессика Пегула – 9.00

  5. Аманда Анисимова – 11.00

  6. Коко Гауфф – 11.00

  7. Виктория Мбоко – 12.00

  8. Элина Свитолина – 18.00

  9. Мирра Андреева – 20.00

  10. Каролина Мухова – 22.00

Опубликовал: Александр Красюк
logoЭлина Свитолина
logoЕлена Рыбакина
Ставки на спорт
logoВиктория Мбоко
logoДжессика Пегула
logoМирра Андреева
logoИга Швентек
logoMiami Open
logoАманда Анисимова
logoWTA
logoКаролина Мухова
logoКоко Гауфф
logoАрина Соболенко
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
