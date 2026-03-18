Соболенко, Рыбакина, Швентек – фавориты теннисного турнира в Майами у женщин
Букмекеры определились с топ-3 фаворитами «Мастерса» в Майами.
Первым номером в линии идет Арина Соболенко – действующая первая ракетка мира. Следом идут Елена Рыбакина и Ига Швентек.
Кто станет победителем турнира по версии букмекеров:
Арина Соболенко – 3.00
Елена Рыбакина – 6.50
Ига Швентек – 7.50
Джессика Пегула – 9.00
Аманда Анисимова – 11.00
Коко Гауфф – 11.00
Виктория Мбоко – 12.00
Элина Свитолина – 18.00
Мирра Андреева – 20.00
Каролина Мухова – 22.00
Опубликовал: Александр Красюк
