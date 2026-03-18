1.67 – Книппель будет признан новичком года. Вероятность победы Флэгга оценивается в 43%
Букмекеры скорректировали расклады в погоне за наградой новичка года в НБА. До февральской паузы первым в линии букмекеров стоял первый номер драфта и форвард «Далласа» Купер Флэгг.
В данный момент главным претендентом считается лидер «Хорнетс» Кон Книппель. Статистика 20-летнего баскетболиста: 19,3 очка за матч, 5,3 подбора, 3,4 передачи, 44% реализации трехочковых. Претенденты на новичка года по версии букмекеров:
Кон Книппель – 1.67
Купер Флэгг – 2.75
Ви Джей Эджкомб – 151.00
Опубликовал: Александр Красюк
Почему бы не разделить между Флэггом и Книппелем. В истории НБА такое уже было. Джейсон Кидд и Грант Хилл. Элтон Бренд и Стив Френсис
