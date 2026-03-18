Вероятность титула «Сан-Антонио» увеличилась в 10 раз. Команда Митча Джонсона занимает вторую строчку в Западной конференции
Букмекеры серьезно изменили шансы «Сан-Антонио» на чемпионство в НБА.
В начале сезона команда с Виктором Вембаньямой котировалась лишь 13-м претендентом на титул. К началу марта вероятность титула выросла с изначальных 67.00 до 7.00. Главным фаворитом, как и до старта регулярки, остается действующий чемпион «Оклахома».
«Шпоры» занимают второе место в Западной конференции. Команда Митча Джонсона одержала 16 побед в последних 18 матчах. Последний титул «шпоры» взяли при Грегге Поповиче в 2014 году.
Опубликовал: Александр Красюк
3 комментария
Невероятное обрушение. Просто невероятное.