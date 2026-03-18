  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Paddy Power выплатила выигрыши по ставкам на победу Марокко после пересмотра итогов Кубка Африки
0

Paddy Power выплатила выигрыши по ставкам на победу Марокко после пересмотра итогов Кубка Африки

Букмекерская компания Paddy Power выплатила выигрыши клиентам, поставившим на победу сборной Марокко в Кубке африканских наций. Ранее в финальном матче победу в дополнительное время одержал Сенегал.

Однако, апелляционный совет Африканской конфедерацией футбола аннулировал первоначальный результат и присудил марокканцам техническую победу со счетом 3:0.

Букмекеры решили привести расчет долгосрочных ставок в соответствие с официальными результатами соревнования. Выплаты получили как клиенты, делавшие одиночные ставки на чемпионство Марокко, так и участники экспрессов с этим исходом. При этом компании не стали требовать возврата средств у игроков, ранее получивших выигрыши по ставкам на Сенегал.

Кроме Paddy Power, ставки пересчитали также Betfair и Sky Bet.

Опубликовал: Александр Красюк
Источник: Sporting Life
Букмекеры
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
logoКубок Африки
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Вероятность титула «Сан-Антонио» увеличилась в 10 раз. Команда Митча Джонсона занимает вторую строчку в Западной конференции
сегодня, 13:35
Алонсо – безоговорочный фаворит на пост главного тренера «Ливерпуля». Коэффициент на его назначение упал в три раза
сегодня, 12:50
2.75 – Майкл Олисе станет лучшим ассистентом ЛЧ. У вингера «Баварии» 5 ассистов в 9 матчах
сегодня, 12:15
Россиянин поставил 1 млн рублей на ничью в матче «Спартак» – «Динамо»
сегодня, 10:29
«Спартак» слишком непонятный и вряд ли готов сбить «Динамо», которое выиграло вообще все матчи весной». Чернявский сделал прогноз на матч
сегодня, 10:00Прогноз
12% – вероятность камбэка «Спартака» с «Динамо» в Кубке после 2:5 в первом полуфинале
сегодня, 09:13
«ПСЖ» дважды разгромил «Челси» – 5:2 в Париже и 3:0 в Лондоне. На крупную победу в гостях давали 11.00
вчера, 21:49
«Спортинг» неожиданно для букмекеров прошел «Буде-Глимт» после 0:3 в первом матче – 5:0 в Португалии
вчера, 20:24
У «Краснодара» и ЦСКА 9 красных в 6 матчах сезона. Удаления были во всех играх команд друг с другом
вчера, 19:04
«Краснодар» неожиданно для букмекеров прошел ЦСКА в Кубке после 1:3 в Москве. «Быки» победили дома 4:0
вчера, 18:33
Ко всем новостям
Последние новости
1.67 – Книппель будет признан новичком года. Вероятность победы Флэгга оценивается в 43%
6 минут назад
«Барса» для меня все еще фаворит, но не удивлюсь, если матч перейдет в дополнительное время». Прогноз Славы Палагина на «Барселона» – «Ньюкасл»
сегодня, 10:55
«Отсутствие явной мотивации не мешает «Баварии» штамповать голы в любых турнирах». Прогноз Денисова на матч «Бавария» – «Аталанта»
сегодня, 10:54
«Спортинг» перевел в дополнительное время матч с «Буде-Глимт» – 3:3 по сумме двух встреч. Португальцы – явные фавориты у букмекеров
вчера, 19:41
«Спортинг» ведет 1:0 с «Буде-Глимт», в первом матче норвежцы победили 3:0. 29% – вероятность прохода португальцев в перерыве
вчера, 18:37
На играх второй половины сезона 2025/26 в Лиге PARI будет запущен Матчдей
вчера, 11:26
«Буде-Глимт» выиграл 8 матчей подряд – дважды над «Интером», с «Ман Сити», «Атлетико» и «Спортингом». 6.20 – снова обыграют португальцев
вчера, 10:20
«Ман Сити» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Гвардиолы на камбэк
вчера, 09:13Промо
22% – вероятность камбэка «Краснодара» после 1:3 с ЦСКА в Москве
вчера, 08:48
«Зеленый Джекпот» от «Лиги Ставок» уже в игре — игрокам светят миллионы
16 марта, 14:39Промо
Рекомендуем