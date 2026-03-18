Paddy Power выплатила выигрыши по ставкам на победу Марокко после пересмотра итогов Кубка Африки

Букмекерская компания Paddy Power выплатила выигрыши клиентам, поставившим на победу сборной Марокко в Кубке африканских наций. Ранее в финальном матче победу в дополнительное время одержал Сенегал.

Однако, апелляционный совет Африканской конфедерацией футбола аннулировал первоначальный результат и присудил марокканцам техническую победу со счетом 3:0.

Букмекеры решили привести расчет долгосрочных ставок в соответствие с официальными результатами соревнования. Выплаты получили как клиенты, делавшие одиночные ставки на чемпионство Марокко, так и участники экспрессов с этим исходом. При этом компании не стали требовать возврата средств у игроков, ранее получивших выигрыши по ставкам на Сенегал.

Кроме Paddy Power, ставки пересчитали также Betfair и Sky Bet.