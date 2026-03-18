Алонсо – безоговорочный фаворит на пост главного тренера «Ливерпуля». Коэффициент на его назначение упал в три раза

Букмекеры определились с вероятным преемником Арне Слота в «Ливерпуле».

Главным фаворитом считается Хаби Алонсо. Испанец по ходу сезона был уволен из мадридского «Реала». Коэффициент на назначение Алонсо тренером «Ливерпуля» рухнул с начала марта с 5.00 до 1.70.

Контракт Арне Слота истекает 2027 году. Источники в клубе зимой сообщали о начавшихся с окружением Алонсо переговорах. Сам испанец в последних интервью отказался исключать подобный сценарий.