2.75 – Майкл Олисе станет лучшим ассистентом ЛЧ. У вингера «Баварии» 5 ассистов в 9 матчах
Букмекеры считают полузащитника «Баварии» главным претендентом на звание лучшего ассистента Лиги чемпионов.
На счету форварда «Баварии» 5 голевых передач в текущем розыгрыше турнира – столько же у марроканского защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими. Шансы Олисе завершить ЛЧ с наибольшим количеством результативных передач букмекеры оценивают коэффициентом 2.75.
Топ-5 фаворитов по версии букмекеров:
Майкл Олисе, «Бавария» – 2.75
Винисиус Жуниор, «Реал» – 6.00
Ламин Ямаль, «Барселона» – 8.00
Ашраф Хакими, «ПСЖ» – 8.00
Федерико Вальверде, «Реал» – 12.00.
Опубликовал: Александр Красюк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем