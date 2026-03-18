  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 2.75 – Майкл Олисе станет лучшим ассистентом ЛЧ. У вингера «Баварии» 5 ассистов в 9 матчах
0

2.75 – Майкл Олисе станет лучшим ассистентом ЛЧ. У вингера «Баварии» 5 ассистов в 9 матчах

Букмекеры считают полузащитника «Баварии» главным претендентом на звание лучшего ассистента Лиги чемпионов.

На счету форварда «Баварии» 5 голевых передач в текущем розыгрыше турнира – столько же у марроканского защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими. Шансы Олисе завершить ЛЧ с наибольшим количеством результативных передач букмекеры оценивают коэффициентом 2.75.

Топ-5 фаворитов по версии букмекеров:

  • Майкл Олисе, «Бавария» – 2.75

  • Винисиус Жуниор, «Реал» – 6.00

  • Ламин Ямаль, «Барселона» – 8.00

  • Ашраф Хакими, «ПСЖ» – 8.00

  • Федерико Вальверде, «Реал» – 12.00.

Опубликовал: Александр Красюк
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛамин Ямаль
logoАшраф Хакими
logoВинисиус Жуниор
logoБавария
logoМайкл Олисе
logoПСЖ
logoБарселона
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
