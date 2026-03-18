Россиянин поставил 1 млн рублей на ничью в матче «Спартак» – «Динамо»
Клиент PARI поставил крупную сумму на кубковый матч «Спартак» – «Динамо».
Беттор поставил 1 миллион рублей по коэффициенту 4.00 на то, что игра на «Лукойл Арене» закончится вничью. Чистый выигрыш россиянина может составить 3 миллиона рублей.
В первом матче на «ВТБ Арене» динамовцы победили со счетом 5:2.
Матч состоится 18 марта и начнется в 20:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я вот пять лямов поставил, почему в ленте нет ?
на пеналь в ворота КБ?
Такую дичь мог сделать только Глебчик )
Забавно как пишут о вероятном выигрыше, но не пишут, что в случае проигрыша у россиянина будет минус 🍋
Если зайдет ,то аккаунт заблокируют за "мошенничество"
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем