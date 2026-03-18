Россиянин поставил 1 млн рублей на ничью в матче «Спартак» – «Динамо»

Клиент PARI поставил крупную сумму на кубковый матч «Спартак» – «Динамо».

Беттор поставил 1 миллион рублей по коэффициенту 4.00 на то, что игра на «Лукойл Арене» закончится вничью. Чистый выигрыш россиянина может составить 3 миллиона рублей.

В первом матче на «ВТБ Арене» динамовцы победили со счетом 5:2.

Матч состоится 18 марта и начнется в 20:45 мск.