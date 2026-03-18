  12% – вероятность камбэка «Спартака» с «Динамо» в Кубке после 2:5 в первом полуфинале
12% – вероятность камбэка «Спартака» с «Динамо» в Кубке после 2:5 в первом полуфинале

Букмекеры не верят в камбэк «Спартака» в противостоянии с «Динамо».

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили со счетом 2:5, пропустив четыре мяча после перерыва.

Перед ответной игрой на проход «Спартака» дают коэффициент 8.10 – 12% вероятности. На выход «Динамо» в следующий раунд можно поставить за 1.08 (88%).

Игра состоится 18 марта и начнется в 20:45 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
