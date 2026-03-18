«ПСЖ» дважды разгромил «Челси» – 5:2 в Париже и 3:0 в Лондоне. На крупную победу в гостях давали 11.00
«ПСЖ» разгромил «Челси» (3:0) на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Парижский клуб выиграл оба матча против лондонцев с крупным счетом. Первая игра во Франции завершилась победой «ПСЖ» со счетом 5:2.
Букмекеры давали коэффициент 11.00 на то, что парижане разгромят «Челси» в Лондоне.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
9 сейвов Сафонов. он реально топ
Вот они, чемпионы мира из суперлиги ОПЛ…
Мотю с сухарем! Сегодня был хорош.
Где-то Мареска сидит ржёт..
Кстати да, Юмореска отделался лёгким ущербом резюме, когда слился зимой с осознанием дальнейшего краха школьников Боулинга. Теперь резюме себе портит Чёрный Поттер. А Мареска теперь ещё больший идол для местных фанатов. Плевать, что с ним скорее всего и не играли бы в 1/8 , но пофиг.
Абсолютно по делу
Даже Мареска был лучше Лиама 💯 %
Суперкомпьютер Opta давал 33.4% на шансы ПСЖ пройти Челси 🤡
