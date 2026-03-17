«Спортинг» неожиданно для букмекеров прошел «Буде-Глимт» после 0:3 в первом матче – 5:0 в Португалии
«Спортинг» обыграл «Буде-Глимт» (5:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Португальский клуб вышел в 1/4 финала по сумме двух матчей. В первой встрече норвежцы победили со счетом 3:0.
Перед ответной игрой на камбэк «Спортинга» давали коэффициент 5.20.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Удивительная пара получилась.
