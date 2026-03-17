«Спортинг» перевел в дополнительное время матч с «Буде-Глимт» – 3:3 по сумме двух встреч. Португальцы – явные фавориты у букмекеров
«Спортинг» побеждает «Буде-Глимт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, перерыв перед дополнительным временем).
Клуб из Лиссабона победил в основное время со счетом 3:0. По сумме двух матчей счет стал равным – 3:3.
Перед ответной игрой букмекеры давали коэффициент 5.20 на камбэк «Спортинга». Перед дополнительным временем португальцы котируются явными фаворитами противостояния за 1.33, на проход норвежцев дают 3.30.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Буде и так прыгнул выше головы, конечно. Но хочется продолжения сказки! Пока ещё всё возможно.
