У «Краснодара» и ЦСКА 9 красных в 6 матчах сезона. Удаления были во всех играх команд друг с другом
В ответном матче 1/2 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России в составе московского клуба были удалены Матеус Рейс и Мойзес. «Быки» победили со счетом 4:0 и вышли в следующий раунд.
Команды 6 раз встречались между собой в этом сезоне (2 матча в Мир РПЛ, 2 матча в FONBET Кубук России, по матчу в OLIMPBET Суперкубке России и WINLINE Зимнем кубке РПЛ) – во всех играх были удаления. Всего было показано 9 красных карточек: пять раз удалялись футболисты «Краснодара», четырежды – игроки ЦСКА. Трижды был удален защитник москвичей Мойзес.
На удаление любого футболиста в сегодняшнем матче давали коэффициент 3.70 – около 27%. В среднем на удаления в матчах «Краснодара» – ЦСКА в этом сезоне давали коэффициент 4.00.
Но это уже совсем другая история )
А Джон сегодня, сугубо на мой взгляд, провел практически образцовый матч в плане поведения на поле.
И Мойзес, ну вообще молодец