  • У «Краснодара» и ЦСКА 9 красных в 6 матчах сезона. Удаления были во всех играх команд друг с другом
У «Краснодара» и ЦСКА 9 красных в 6 матчах сезона. Удаления были во всех играх команд друг с другом

Во всех матчах «Краснодара» и ЦСКА в этом сезоне были удаления.

В ответном матче 1/2 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России в составе московского клуба были удалены Матеус Рейс и Мойзес. «Быки» победили со счетом 4:0 и вышли в следующий раунд.

Команды 6 раз встречались между собой в этом сезоне (2 матча в Мир РПЛ, 2 матча в FONBET Кубук России, по матчу в OLIMPBET Суперкубке России и WINLINE Зимнем кубке РПЛ) – во всех играх были удаления. Всего было показано 9 красных карточек: пять раз удалялись футболисты «Краснодара», четырежды – игроки ЦСКА. Трижды был удален защитник москвичей Мойзес.

На удаление любого футболиста в сегодняшнем матче давали коэффициент 3.70 – около 27%. В среднем на удаления в матчах «Краснодара» – ЦСКА в этом сезоне давали коэффициент 4.00.

Шнякин(оказалось что Нагучев) в кои то веки дельную мысль высказал во время трансляции. Какая то дичь в играх быков и армейцев началась буквально с нихрена. Просто на ровном месте грубость, оскорбления, удаления. И всё за один сезон. Будто на наших глазах без особой причины появилось принципиально противостояние.
Ответ Евгений Сидоров
Так это не Шнякин комментировал
Ответ Евгений Сидоров
Точно Шнякин?
Когда-нибудь Мойзес возьмется за голову в матчах с Краснодаром - 3 удаления против «быков»..
Но это уже совсем другая история )
Надеюсь, Бабаев завтра выйдет и расскажет, что Мойзесу и Рейсу нужно обратиться к специалисту, как советовал Талалаеву.
Ответ Камбоджа Иванов
Ты сам когда обратишься уже к специалисту? Достал уже спамить.
Ответ Камбоджа Иванов
Этим то нужно объяснить, но диагноз талалайки это не отменяет.
Мойзес в каждой игре "бычит". Ещё и мало удаляли
Ответ Моряк не рыбак
Зато по мнению Москвичей Кордоба мерзкий , а Мойзес Джентельмен
Видимо, получается, что принципиальное противостояние. ЦСКА виноват в том, что решил от обороны играть, за такое наказывают. Легионеры вообще мимо у ЦСКА, некачественные
Ответ Тралл из Питера
Да качество у них есть - просто они слишком сильно перенастроились на Кордобу и его возможные провокации.

А Джон сегодня, сугубо на мой взгляд, провел практически образцовый матч в плане поведения на поле.
Ответ Тралл из Питера
Гастарбайтеры, называйте вещи своими именами. Лигеонеры в армии, а тут так шабашники.
Краснодар,наше все!!!
Есть что-то стабильное в мире, так это удаления в играх быков и коней :)
И Мойзес, ну вообще молодец
МОСКВА,угомонитесь!!!
Не, ну такой ЦСКА нам не нужен. Дети какие то, а не профессионалы. Не в плане проигрыша, всякое бывает. А в плане не спортивного поведения. Надеюсь проведут разбор с эмоциями на поле. Беда прям с этим.
