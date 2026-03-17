«Краснодар» неожиданно для букмекеров прошел ЦСКА в Кубке после 1:3 в Москве. «Быки» победили дома 4:0

«Краснодар» разгромил ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Мурада Мусаева вышла в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей. В первом матче в Москве ЦСКА победил со счетом 3:1.

Перед ответной игрой на камбэк «Краснодара» давали 22% (4.30). На разгромную победу «быков» можно было поставить за 5.80, на победу с разницей в 4+ мяча – за 14.00.

В финале Пути РПЛ «Краснодар» сыграет с победителем пары «Динамо» – «Спартак».