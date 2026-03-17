«Краснодар» неожиданно для букмекеров прошел ЦСКА в Кубке после 1:3 в Москве. «Быки» победили дома 4:0
«Краснодар» разгромил ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда Мурада Мусаева вышла в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей. В первом матче в Москве ЦСКА победил со счетом 3:1.
Перед ответной игрой на камбэк «Краснодара» давали 22% (4.30). На разгромную победу «быков» можно было поставить за 5.80, на победу с разницей в 4+ мяча – за 14.00.
В финале Пути РПЛ «Краснодар» сыграет с победителем пары «Динамо» – «Спартак».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
13 комментариев
А вы думали Зимний кубок это вам шутка какая-то?)
ЦСКА всё больше становится похож на Спартак…
Ну, в принципе, чемпионская трансферная кампания. Командный вайб, все - один организм. Все дела.
Чет изи
Нормально усилились, сухой нападающий, тихоход играющий поперек и назад, защитник, который косячит в каждом матче да еще с проблемами в психике...
Сколько ещё нужно чтобы убрали этого вредителя итальянского швейцарца
Почему неожиданно? После зимней паузы тошно смотреть на ЦСКА. Просто ужас что происходит. Рука-лицо!!!
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
Похоже Челистини всё, летом нового будут искать. Весна просто ужас...
вот это разнос, малютки)
