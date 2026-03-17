На играх второй половины сезона 2025/26 в Лиге PARI будет запущен Матчдей

На весенних матчах Лиги PARI будет действовать специальная зона с различными активностями в формате фестиваля. Она расположится на стадионах и станет точкой притяжения для болельщиков перед началом игры. Матчдей Лиги PARI будет начинаться за два часа до начала матча.

Лига PARI предлагает болельщикам пройти путь преображения от «Новичка» до статуса «Суперболельщик Лиги PARI».

На площадке мероприятия болельщиков встретит хостес, которая проверит подписки на каналы Лиги PARI, и футбольного клуба в соцсетях. За наличие подписки болельщик получит статус «Новичка», небольшой подарок и доступ к маршруту преображения. Тем, кто не подписан на перечисленные каналы, предложат подписаться. Всего участники ивента смогут пройти пять этапов, по которым они будут двигаться последовательно, заполняя маршрутный лист. 

Первый уровень «Новичок» отмечается в зоне регистрации. Второй уровень – «Игрок» – будут выдавать за прохождение активности «Попади мячом в цель». Для получения отметки «Капитан» понадобится пройти активность «Перевёртыш»: нужно будет попасть точно в футбольные ворота, надев при этом специальные очки. Статус «Легенда трибун» покорится тому, кто пройдет тест на ловкость. Финальный уровень – «Суперболельщик Лиги PARI» – станет доступен за фотографию в стилизованной под футбольную раздевалку фотозоне. Фото будут делаться на полароид, и участники смогут забрать его на месте. 

Болельщики, которые пройдут полный путь, станут участниками розыгрыша главного приза дня. Их маршрутные листы будут перемешаны и случайным образом вытянуты. Победителей объявят на сцене фестиваля за 10 минут до начала матча. Болельщик, занявший первое место, получит Playstation 5. За второе место будет выдаваться мяч с автографами любимой команды Лиги PARI и набор мерча. Тем, кто займет третье, четвертое и пятое место, подарят джерси с автографами футболистов любимой команды Лиги PARI и наборы мерча.

В зоне ивента также можно будет послушать выступления местных музыкальных групп и диджеев, поучаствовать в конкурсе на знание любимой команды с призами и получить награды за победу в панна-футболе один на один. Также будет доступна зона кастомизации одежды, а клиенты PARI за ставку смогут сыграть в аттракционе «Хватай-ка», выиграть мерч или получить бесплатный фрибет на 300 рублей. 

Первый матчдей Лиги PARI состоится 20 марта в Волгограде на игре «Ротора» и «Факела». 

Матчи, на которых будет работать зона Лиги PARI:

25 тур: «Ротор» – «Факел» (Волгоград) 

26 тур: «Черноморец» – «Ротор» (Новороссийск) 

28 тур: «Факел» – «Родина» (Воронеж) 

29 тур: «Шинник» – «Арсенал» (Ярославль)

30 тур: «Урал» – «Торпедо Москва» (Екатеринбург) 

31 тур: «Челябинск» – «Урал» (Челябинск) 

33 тур: «Енисей» – «Арсенал» (Красноярск) 

