7.80 дают на камбэк «Челси» в 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ». Лондонцы проиграли 2:5 в первом матче
Букмекеры не верят в камбэк «Челси» в противостоянии с «ПСЖ».
Лондонский клуб проиграл на выезде в первом матче со счетом 2:5.
Перед ответной игрой на проход «Челси» дают коэффициент 7.80, что соответствует вероятности в 12%. На выход «ПСЖ» в 1/4 финала можно поставить за 1.09 – 88% вероятности.
Матч пройдет 17 марта, начало – в 23:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Рекомендуем