«Буде-Глимт» выиграл 8 матчей подряд – дважды над «Интером», с «Ман Сити», «Атлетико» и «Спортингом». 6.20 – снова обыграют португальцев

«Спортинг» примет «Буде-Глимт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая игра в Норвегии завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Для «Буде-Глимт» эта победа стала восьмой подряд во всех турнирах. В ЛЧ перед этим были побеждены «Манчестер Сити» (3:1), «Атлетико» (2:1) и дважды «Интер» (3:1, 2:1).

Букмекеры дают 77% (1.24) на то, что «Буде-Глимт» пройдет в следующий раунд. 15% (6.20) – норвежцы снова победят «Спортинг».

Матч пройдет 17 марта, начало – в 20:45 мск.