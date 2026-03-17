Промо
1

«Ман Сити» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Гвардиолы на камбэк

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Реалом». Встреча пройдет в Манчестере и начнется в 23:00 мск.

Первая игра, состоявшаяся неделю назад в Мадриде, завершилась победой испанской команды со счетом 3:0. Автором всех трех голов стал уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Валверде.

Этот результат оставляет «Ман Сити» немного шансов на выход в четвертьфинал. Английскому клубу нужно забивать минимум три мяча, что учитывая игру команды Хосепа Гвардиолы в последнее время, кажется малореалистичным. После разгрома на «Бернабеу» манчестерцы провели матч АПЛ с «Вест Хэмом» и потеряли важные очки в борьбе за титул, сыграв вничью 1:1.

«Реал» с учетом победы над «Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей. В выходные мадридцы разгромили «Эльче» в Примере со счетом 4:1.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Реал» явным фаворитом на выход в 1/4 финала. На проход мадридцев предлагают коэффициент 1.28, на «Ман Сити» дают 3.80.

При этом фаворитом ответного матча идет английский клуб, на победу которого в основное время предлагают 1.46. Вероятность успеха гостей оценивается в 6.10, ничья идет за 5.50.

Эксперты ждут результативного футбола в Манчестере. На три мяча и более можно поставить с кэфом 1.41, на два гола и менее предлагают 2.85.

Игроки БЕТСИТИ не верят в камбэк «Ман Сити». На победу хозяев в ответном матче пришлось только 27% от всех ставок на исход, 55% – отдано на «Реал», 18% ушло на ничью.

натив
Ставки на спорт
БЕТСИТИ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
22% – вероятность камбэка «Краснодара» после 1:3 с ЦСКА в Москве
сегодня, 08:48
«Арсенал» победил не пропустил в 4 из 5 последних домашних матчей. 1.94 – всухую обыграет «Байер»
сегодня, 07:53
Вероятность камбэка «Сити» с «Реалом» выросла с 18% до 25%. «Горожане» проиграли 0:3 в Мадриде
сегодня, 07:35
Коэффициент на чемпионство «Туна» в Швейцарии обвалился с 250.00 до 1.01 с начала сезона. Отрыв от второго места – 17 очков
вчера, 14:45
Букмекеры не верят, что «Балтика» попадет в топ-3. 21% – вероятность медалей команды Талалаева
вчера, 13:27
Миранчук забил 3 гола в 2 последних матчах за «Атланту». 150.00 – станет лучшим бомбардиром МЛС
вчера, 12:09
Хиль из «Балтики» стал фаворитом бомбардирской гонки РПЛ у букмекеров. Батраков и Сперцян – в топ-3
вчера, 07:42
«Зенит» укрепился в статусе главного фаворита РПЛ. «Краснодар» – 2-й, шансы ЦСКА и «Локомотива» упали
15 марта, 19:26
«Тоттенхэм» впервые за 4 года не проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде»
15 марта, 18:32
«Рубин» впервые за 14 лет разгромил «Локомотив»
15 марта, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Несмотря на катастрофические проблемы «Лацио» с составом и разницу в положении команд, жду близкий матч». Клещенок о матче «Лацио» – «Милан»
15 марта, 14:05
«Штутгарт» силен дома (больше очков набирает только «Бавария») и сейчас не уступает «Лейпцигу» по уровню игры». Артем Денисов о топ-матче 26-го тура Бундеслиги
15 марта, 12:45
«В первом круге «Барса» проиграла «Севилье» 1:4. До этого она не проигрывала ей в Ла Лиге с октября 2015». Тимур Боков сделал прогноз на матч
15 марта, 11:45
«Прямо сейчас команды делят третью позицию в АПЛ, но в случае поражения в очном матче могут вылететь из топ-5». Палагин о матче «МЮ» – «Астон Вилла»
15 марта, 11:15
«Ман Юнайтед» – «Астон Вилла»: как ставят бетторы БЕТСИТИ?
15 марта, 09:22Промо
«В целом «Реал» не проигрывает «Эльче» аж с марта 1978 года. Всего четыре раза с тех пор играли вничью». Боков о матче «Реал Мадрид» – «Эльче»
14 марта, 13:00
Сколько забьет «Спартаку» Александр Соболев? Делайте прогнозы и забирайте призы
14 марта, 12:00Прогноз
«Думаю, «Балтика» будет действовать осторожно и от обороны, а ЦСКА не найдет, как и кем эту оборону вскрыть». Прогноз Чернявского на матч
14 марта, 11:50
«У «Баварии» нет сразу двух вратарей, но атака сильна даже без Харри Кейна». Прогноз Денисова на топ-матч 26-го тура Бундеслиги
14 марта, 10:00
«Зенит» – «Спартак»: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита дерби двух столиц
14 марта, 09:26Промо
Рекомендуем