«Ман Сити» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Гвардиолы на камбэк
17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Реалом». Встреча пройдет в Манчестере и начнется в 23:00 мск.
Первая игра, состоявшаяся неделю назад в Мадриде, завершилась победой испанской команды со счетом 3:0. Автором всех трех голов стал уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Валверде.
Этот результат оставляет «Ман Сити» немного шансов на выход в четвертьфинал. Английскому клубу нужно забивать минимум три мяча, что учитывая игру команды Хосепа Гвардиолы в последнее время, кажется малореалистичным. После разгрома на «Бернабеу» манчестерцы провели матч АПЛ с «Вест Хэмом» и потеряли важные очки в борьбе за титул, сыграв вничью 1:1.
«Реал» с учетом победы над «Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей. В выходные мадридцы разгромили «Эльче» в Примере со счетом 4:1.
БЕТСИТИ утраивает депозит до 200 000 рублей всем новым игрокам!
Аналитики БЕТСИТИ считают «Реал» явным фаворитом на выход в 1/4 финала. На проход мадридцев предлагают коэффициент 1.28, на «Ман Сити» дают 3.80.
При этом фаворитом ответного матча идет английский клуб, на победу которого в основное время предлагают 1.46. Вероятность успеха гостей оценивается в 6.10, ничья идет за 5.50.
Эксперты ждут результативного футбола в Манчестере. На три мяча и более можно поставить с кэфом 1.41, на два гола и менее предлагают 2.85.
Игроки БЕТСИТИ не верят в камбэк «Ман Сити». На победу хозяев в ответном матче пришлось только 27% от всех ставок на исход, 55% – отдано на «Реал», 18% ушло на ничью.