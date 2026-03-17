«Ман Сити» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Гвардиолы на камбэк

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Реалом». Встреча пройдет в Манчестере и начнется в 23:00 мск.

Первая игра, состоявшаяся неделю назад в Мадриде, завершилась победой испанской команды со счетом 3:0. Автором всех трех голов стал уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Валверде.

Этот результат оставляет «Ман Сити» немного шансов на выход в четвертьфинал. Английскому клубу нужно забивать минимум три мяча, что учитывая игру команды Хосепа Гвардиолы в последнее время, кажется малореалистичным. После разгрома на «Бернабеу» манчестерцы провели матч АПЛ с «Вест Хэмом» и потеряли важные очки в борьбе за титул, сыграв вничью 1:1.

«Реал» с учетом победы над «Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей. В выходные мадридцы разгромили «Эльче» в Примере со счетом 4:1.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Реал» явным фаворитом на выход в 1/4 финала. На проход мадридцев предлагают коэффициент 1.28 , на «Ман Сити» дают 3.80.

При этом фаворитом ответного матча идет английский клуб, на победу которого в основное время предлагают 1.46. Вероятность успеха гостей оценивается в 6.10 , ничья идет за 5.50.

Эксперты ждут результативного футбола в Манчестере. На три мяча и более можно поставить с кэфом 1.41 , на два гола и менее предлагают 2.85.

Игроки БЕТСИТИ не верят в камбэк «Ман Сити». На победу хозяев в ответном матче пришлось только 27% от всех ставок на исход, 55% – отдано на «Реал», 18% ушло на ничью.