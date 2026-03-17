  «Арсенал» победил не пропустил в 4 из 5 последних домашних матчах. 1.94 – всухую обыграет «Байер»
«Арсенал» победил не пропустил в 4 из 5 последних домашних матчей. 1.94 – всухую обыграет «Байер»

«Арсенал» примет «Байер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая игра в Германии завершилась со счетом 1:1. Перед ответной встречей на проход «Арсенала» дают коэффициент 1.13, на «Байер» – 6.30.

Лондонский клуб выиграл 6 матчей подряд на своем поле и не пропустил в 4 из 5 последних домашних игр. Букмекеры дают коэффициент 1.94 на то, что «Арсенал» всухую обыграет «Байер».

Матч состоится 17 марта и начнется в 23:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
