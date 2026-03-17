Вероятность камбэка «Сити» с «Реалом» выросла с 18% до 25%. «Горожане» проиграли 0:3 в Мадриде
«Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Горожане» проиграли мадридцам на выезде в первом матче со счетом 0:3. После встречи в Мадриде на камбэк «Сити» давали коэффициент 5.10 (18%), сейчас – 3.80 (25%).
Коэффициент на проход «Реала» вырос с 1.17 (82%) до 1.28 (75%).
Матч состоится 17 марта и начнется в 23:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Кто смотрел первый матч, думаю согласится что не наиграли на 3:0, Вальверде красава, но это скорее исключение чем правило.