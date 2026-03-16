Коэффициент на чемпионство «Туна» в Швейцарии обвалился с 250.00 до 1.01 с начала сезона. Отрыв от второго места – 17 очков
«Тун» станет чемпионом Швейцарии, уверены букмекеры.
Клуб с 71 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата после 30 туров. Отрыв от «Санкт-Галлена», идущего на втором месте, составляет 17 баллов.
Перед стартом сезона на чемпионство «Туна» давали коэффициент 250.00 (менее 1%), сейчас – 1.01 (99%).
В прошлом сезоне клуб играл во втором дивизиона Швейцарии.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
