Коэффициент на чемпионство «Туна» в Швейцарии обвалился с 250.00 до 1.01 с начала сезона. Отрыв от второго места – 17 очков

«Тун» станет чемпионом Швейцарии, уверены букмекеры.

Клуб с 71 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата после 30 туров. Отрыв от «Санкт-Галлена», идущего на втором месте, составляет 17 баллов.

Перед стартом сезона на чемпионство «Туна» давали коэффициент 250.00 (менее 1%), сейчас – 1.01 (99%).

В прошлом сезоне клуб играл во втором дивизиона Швейцарии.