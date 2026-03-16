Букмекеры не верят, что «Балтика» попадет в топ-3. 21% – вероятность медалей команды Талалаева

Букмекеры оценили шансы «Балтики» завершить сезон Мир РПЛ в тройке призеров.

Клуб из Калининграда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 21 тур. Отставание от идущего третьим «Локомотива» – 2 балла, от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.

Букмекеры дают коэффициент 4.50 (21%) на то, что команда Андрея Талалаева финиширует в топ-3 РПЛ. 1.20 (79%) – «Балтика» не попадет в тройку.

21 марта калининградцы примут «Сочи» на «Ростех Арене».