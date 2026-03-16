Букмекеры не верят, что «Балтика» попадет в топ-3. 21% – вероятность медалей команды Талалаева
Букмекеры оценили шансы «Балтики» завершить сезон Мир РПЛ в тройке призеров.
Клуб из Калининграда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 21 тур. Отставание от идущего третьим «Локомотива» – 2 балла, от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.
Букмекеры дают коэффициент 4.50 (21%) на то, что команда Андрея Талалаева финиширует в топ-3 РПЛ. 1.20 (79%) – «Балтика» не попадет в тройку.
21 марта калининградцы примут «Сочи» на «Ростех Арене».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
2 комментария
ваши букмекеры перед началом сезона давали 92% что балтика вылетит ,и что наберёт всего 7 очков ваш неадекват бубнов что балтика вылетит из рпл и наберёт 8 очков и после этого 18 24 32 после зимы 38 вам верить только деньги терять ,хочешь заработать на ставках рекламируй букмекерскую контору родственникам сотрудников этой самой конторы ,а если ставишь то делай на оборот ,бесплатно деньги только жириновский раздавал
Если "Балтика" удержит такой уровень игры в обороне,то наверняка попадёт в призёры.Уж по голу в среднем за игру они наверняка будут забивать.
