Миранчук забил 3 гола в 2 последних матчах за «Атланту». 150.00 – станет лучшим бомбардиром МЛС
Алексей Миранчук забил 3 гола в 4 матчах сезона МЛС.
Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» отличился в двух последних встречах – с «Реал Солт Лэйк» (2:3, дубль) и «Филадельфией Юнион» (3:1).
Миранчук забил на старте сезона столько же, сколько и форвард «Интер Майами» Лионель Месси (3). Первое место в гонке бомбардиров с 5 голами делят Петар Муса («Даллас») и Брайан Уайт («Ванкувер»).
Букмекеры дают коэффициент 150.00 на то, что Миранчук станет лучшим бомбардиром МЛС в этом сезоне. Месси – явный фаворит за 3.50.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
