«Тоттенхэм» не побеждает «Ливерпуль» на выезде с 2011 года. Тудора могут уволить после матча с мерсисайдцами

«Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в 30-м туре АПЛ.

«Тоттенхэм» не побеждает на «Энфилде» 16 матчей подряд во всех турнирах – 13 поражений и 3 ничьих. Последний раз «шпоры» победили в гостях у «Ливерпуля» в мае 2011 года в АПЛ (2:0).

Мерсисайдцы котируются явными фаворитами матча с коэффициентом 1.29. На победу «шпор» букмекеры дают 9.80, на ничью – 6.50.

Сообщалось , что «Тоттенхэм» активно ищет замену тренеру Игору Тудору. Решение об увольнении могут принять после матча с «Ливерпулем».

