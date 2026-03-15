«Вулверхэмптон» за последние 4 тура АПЛ набрал 7 очков – ничья с «Арсеналом» и победы над «Ливерпулем» и «Виллой». 15.00 – спасение «Вулвз» от вылета в Чемпионшип

Букмекеры оценили вероятность спасения «Вулверхэмптона» от вылета из АПЛ.

За 8 матчей до финиша «Вулвз» с 16 очками занимают последнее место в таблице. До безопасной 17-й строчки – 13 баллов.

7 из 16 очков «волки» набрали в последних 4 турах – ничья с «Арсеналом» (2:2), победы над «Астон Виллой» (2:0) и «Ливерпулем» (2:1).

В оставшихся 8 матчах «Вулверхэмптон» сыграет с «Брентфордом», «Вест Хэмом», «Лидсом», «Тоттенхэмом», «Сандерлендом», «Брайтоном», «Фулхэмом» и «Бернли».

Букмекеры дают коэффициент 15.00 на то, что «Вулвз» выберутся из зоны вылета и останутся в АПЛ. Понижение в Чемпионшип оцениватся в 1.01.

