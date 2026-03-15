«Вулверхэмптон» за последние 4 тура АПЛ набрал 7 очков – ничья с «Арсеналом» и победы над «Ливерпулем» и «Виллой». 15.00 – спасение «Вулвз» от вылета в Чемпионшип
Букмекеры оценили вероятность спасения «Вулверхэмптона» от вылета из АПЛ.
За 8 матчей до финиша «Вулвз» с 16 очками занимают последнее место в таблице. До безопасной 17-й строчки – 13 баллов.
7 из 16 очков «волки» набрали в последних 4 турах – ничья с «Арсеналом» (2:2), победы над «Астон Виллой» (2:0) и «Ливерпулем» (2:1).
В оставшихся 8 матчах «Вулверхэмптон» сыграет с «Брентфордом», «Вест Хэмом», «Лидсом», «Тоттенхэмом», «Сандерлендом», «Брайтоном», «Фулхэмом» и «Бернли».
Букмекеры дают коэффициент 15.00 на то, что «Вулвз» выберутся из зоны вылета и останутся в АПЛ. Понижение в Чемпионшип оцениватся в 1.01.
Опубликовала: Венера Кравченко
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздно спасаться
В АПЛ пассажиры которые раздают очки почти не бывает, думаю как и всегда за выживание будут бороться до последнего и как бы вообще Тотенхем не вылетел, я хоть и за Арсенал топлю, но не хотел бы столь большой клуб вылетал.
да пусть вылетает на сезон...перезагрузятся.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем