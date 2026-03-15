Медведев обыграл Алькараса в полуфинале в Индиан-Уэллс. Россиянин котировался явным андердогом матча с 18% на победу

Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(3).

В прематче россиянин котировался явным андердогом с коэффициентом 5.60 (18% вероятности). На победу испанца букмекеры давали 1.15.

Медведев впервые с 2019-го вышел в финал «Мастерса», не уступив ни в одного сета.

