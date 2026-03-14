  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Тимоти Шаламе перестал котироваться главным фаворитом на «Оскар» за лучшую мужскую роль из-за скандального высказывания в адрес балета и оперы
2

Тимоти Шаламе перестал котироваться главным фаворитом на «Оскар» за лучшую мужскую роль из-за скандального высказывания в адрес балета и оперы

Букмекеры обновили котировки на «Оскар»-2026 за лучшую мужскую роль.

Ранее явным фаворитом на награду котировался Тимоти Шаламе за роль в фильме «Марти Великолепный». Однако неделю назад он в интервью с Мэттью Макконахи назвал балет и оперу «умирающими» и «невостребованными» формами искусства.

Шаламе отметил, что не хотел бы, чтобы кинотеатры пошли «по пути балета или оперы», где артисты хотят «сохранить это дело», даже если «никто больше не интересуется» им.

После этого котировки на его победу в премии «Оскар» начали ухудшаться. Шаламе опустился на вторую строчку в линии, коэффициент вырос с 1.33 до 2.65.

Главным фаворитом стал Майкл Б. Джордан (1.67) за роль в картине «Грешники», который также представлен в номинации «Лучший фильм».

Леонардо Ди Каприо идет третьим с коэффициентом 15.00, Вагнер Моура – четвертый за 26.00.

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта в Лос-Анджелесе.

Опубликовала: Венера Кравченко
Мэттью Макконахи
Ставки на сегодня
Необычные ставки
logoТимоти Шаламе
кино
logoОскар
logoЛеонардо Ди Каприо
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что делает эта спортивная новость на сайте любителей оперы? 🤣🤣
Ответ Mehmet Okur
Что делает эта спортивная новость на сайте любителей оперы? 🤣🤣
Ставочники тащат сюда все, что формально связано со ставками, спортивная составляющая неважна.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем