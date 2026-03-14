«Балтика» – фаворит в домашнем матче с ЦСКА. В первом круге армейцы победили – 1:0
«Балтика» примет ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ.
Калининградцы котируются фаворитами с коэффициентом 2.55. На победу армейцев букмекеры дают 3.00, на ничью – 3.20.
«Балтика» в этом сезоне провела с московскими клубами 5 матчей – 2 победы, 2 ничьих и 1 поражение. В первом круге калининградцы проиграли ЦСКА со счетом 0:1.
Если «Балтика» как минимум не уступит армейцам, сыграет коэффициент 1.40.
Матч пройдет 14 марта. Начало – в 20:30 мск.
«Балтика» против московских клубов прекрасна как никогда – уже 8 очков в 5 матчах этого сезона РПЛ. А как будет с ЦСКА?
Опубликовала: Венера Кравченко
ЦСКА третий раз подряд не проиграет. 0:2 в пользу армейцев. Голы - Гайич и Круговой.
Три раза подряд уже поиграли, вопрос про четвертый подряд
Это мы ещё посмотрим. Вперёд, армейцы!
Вперёд Армейцы!!! 💪💪💪 Победа будет за нами!!! ЦВБП!!! 🏆🥇
Думаю будет игра равных шансов. Выиграет тот, кому фартанет.
