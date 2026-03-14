«Балтика» – фаворит в домашнем матче с ЦСКА. В первом круге армейцы победили – 1:0

«Балтика» примет ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ.

Калининградцы котируются фаворитами с коэффициентом 2.55. На победу армейцев букмекеры дают 3.00, на ничью – 3.20.

«Балтика» в этом сезоне провела с московскими клубами 5 матчей – 2 победы, 2 ничьих и 1 поражение. В первом круге калининградцы проиграли ЦСКА со счетом 0:1.

Если «Балтика» как минимум не уступит армейцам, сыграет коэффициент 1.40.

Матч пройдет 14 марта. Начало – в 20:30 мск.

«Балтика» против московских клубов прекрасна как никогда – уже 8 очков в 5 матчах этого сезона РПЛ. А как будет с ЦСКА?