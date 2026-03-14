3.50 – «Бавария» станет самой результативной командой сезона в истории топ-5 лиг
Букмекеры оценили шансы «Баварии» побить рекорд результативности за сезон в топ-5 лигах.
Рекорд принадлежит «Торино»-1947/48. Команда под руководством Марио Спероне выиграла Серию А, забив 125 мячей в 40 матчах (3,12 в среднем за игру).
На счету «Баварии» 92 гола в 25 матчах этого сезона Бундеслиги (3,68 в среднем). Чтобы превзойти достижение «Торино», мюнхенцам нужно забить 33 мяча в оставшихся 9 турах.
БК «Бетсити» дает на это коэффициент 3.50. Если «Бавария» не побьет рекорд, сыграет ставка за 1.25.
Опубликовала: Венера Кравченко
