Соболев забил в двух матчах подряд. 2.85 – отличится со «Спартаком»
Букмекеры оценили шансы Александра Соболева забить «Спартаку».
29-летний нападающий «Зенит» отличился в двух последних матчах – против «Балтики» (1:0) и «Оренбурга» (1:2). Александр забил в двух матчах подряд впервые с начала сезона-2025/26.
В восьми матчах против «Спартака» Соболев отличился трижды. Букмекеры дают коэффициент 2.85 на то, что форвард забьет красно-белым.
14.50 – Соболев сделает дубль, 60.00 – будет хет-трик.
Матч пройдет 14 марта, начало – в 16:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Я бы на это даже 100 рублей не поставил.
В принципе, если поставить на хет-трик дельфина 200 тысяч, то можно поднять денег на квартиру. Заманчиво, но — нет.
Букмекеры всем футболом рулят. Как же всё прогнило((((((
суровая реальность:(
