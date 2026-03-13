Соболев забил в двух матчах подряд. 2.85 – отличится со «Спартаком»

Букмекеры оценили шансы Александра Соболева забить «Спартаку».

29-летний нападающий «Зенит» отличился в двух последних матчах – против «Балтики» (1:0) и «Оренбурга» (1:2). Александр забил в двух матчах подряд впервые с начала сезона-2025/26.

В восьми матчах против «Спартака» Соболев отличился трижды. Букмекеры дают коэффициент 2.85 на то, что форвард забьет красно-белым.

14.50 – Соболев сделает дубль, 60.00 – будет хет-трик.

Матч пройдет 14 марта, начало – в 16:00 мск.