Во всех матчах «Баварии» в сезоне Бундеслиги было 3+ гола. 1.37 – продление тренда с «Байером»
«Байер» примет «Баварию» в 26-м туре Бундеслиги.
Во всех матчах мюнхенского клуба в этом чемпионате Германии были забито более двух мячей. В трех последних встречах «Баварии» сыграл тотал больше 4,5.
Букмекеры дают коэффициент 1.37 на тотал больше 2,5 в игре с «Байером». На тотал больше 3,5 дают 1.95, на 5+ голов – 3.00.
Матч пройдет 14 марта и начнется в 17:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
