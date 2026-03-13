Соболев ни разу не побеждал «Спартак» – 7 поражений и ничья в 8 матчах. Завтра матч с «Зенитом»

Александр Соболев ни разу в карьере не побеждал «Спартак».

Нападающий, сейчас играющий за «Зенит », провел 8 матчей против красно-белых – ничья и 7 поражений. «Спартак » – единственный клуб, который Соболев не смог победить, проведя против него больше трех игр.

Отметим, что Александр уступал «Спартаку», играя за «Томь», «Крылья» и «Енисей». В «Зените» он сыграл вничью с бывшим клубом.

Букмекеры дают коэффициент 2.15 на то, что 29-летний форвард снова не обыграет москвичей. 1.72 – «Зенит» победит.

Матч состоится 14 марта и начнется в 16:00 по московскому времени.