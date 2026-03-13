Соболев ни разу не побеждал «Спартак» – 7 поражений и ничья в 8 матчах. Завтра матч с «Зенитом»
Александр Соболев ни разу в карьере не побеждал «Спартак».
Нападающий, сейчас играющий за «Зенит», провел 8 матчей против красно-белых – ничья и 7 поражений. «Спартак» – единственный клуб, который Соболев не смог победить, проведя против него больше трех игр.
Отметим, что Александр уступал «Спартаку», играя за «Томь», «Крылья» и «Енисей». В «Зените» он сыграл вничью с бывшим клубом.
Букмекеры дают коэффициент 2.15 на то, что 29-летний форвард снова не обыграет москвичей. 1.72 – «Зенит» победит.
Матч состоится 14 марта и начнется в 16:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Transfermarkt
Что за винегрет в башке у автора заголовка?
ПТУшкик
Солома там.
Автор грамотей)
Хорошая традиция! Надо её продолжить завтра )
Правильно, вам давно пора к Енисею. Там и продолжите.
Ждём продолжения традиции.
