«Спартак» 14 лет не побеждает «Зенит» на выезде. 5.00 – красно-белые прервут тренд
«Зенит» примет «Спартак» в рамках 21-го тура Мир РПЛ.
Красно-белые не побеждают петербуржцев на выезде на протяжении 17 матчей. Последняя гостевая победа «Спартака» случилась в мае 2012 года – 3:2 с победным голом Кариоки в меньшинстве на 89-й минуте.
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом встречи за 1.72. На продолжение домашней серии без поражений в играх со «Спартаком» дают коэффициент 1.18.
5.00 – москвичи победят в Санкт-Петербурге и прервут неудачную серию.
Матч состоится 14 марта и начнется в 16:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
