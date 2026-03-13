«Спартак» 14 лет не побеждает «Зенит» на выезде. 5.00 – красно-белые прервут тренд

«Зенит» примет «Спартак» в рамках 21-го тура Мир РПЛ.

Красно-белые не побеждают петербуржцев на выезде на протяжении 17 матчей. Последняя гостевая победа «Спартака» случилась в мае 2012 года – 3:2 с победным голом Кариоки в меньшинстве на 89-й минуте.

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом встречи за 1.72. На продолжение домашней серии без поражений в играх со «Спартаком» дают коэффициент 1.18.

5.00 – москвичи победят в Санкт-Петербурге и прервут неудачную серию.

Матч состоится 14 марта и начнется в 16:00 мск.