8.60 – «Металлург» сегодня повторит рекорд СКА по числу шайб за регулярный чемпионат КХЛ
«Сибирь» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Магнитогорска забросил 243 шайбы в 64 матчах этого сезона. Рекорд по числу голов за регулярный чемпионат принадлежит СКА – 249 шайб в 60 играх сезона-2016/17.
Букмекеры дают коэффициент 8.60 на то, что «Металлург» забросит 6 шайб «Сибири» и уже сегодня повторит рекорд СКА. 1.02 – рекорд падет в этом сезоне.
Матч пройдет 13 марта, начало – в 15:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Будет ли считаться рекорд побитым, если заведомо известно , что Металлург сыграет больше матчей?
