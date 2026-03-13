60% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на ничью в матче «Балтика» – ЦСКА

На Спортсе’’ продолжается традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.

В матче 21-го тура между «Балтикой» и ЦСКА 60% пользователей Спортса’’ поставили на ничью. 1:1 – самый популярный счет матча среди участников конкурса прогнозов. На него поставили 47% пользователей.

Букмекеры считают «Балтику» небольшим фаворитом встречи за 2.65. На победу ЦСКА дают коэффициент 2.80, на ничью – 3.20.

Матч пройдет 14 марта, начало – в 20:30 мск.