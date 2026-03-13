60% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на ничью в матче «Балтика» – ЦСКА
На Спортсе’’ продолжается традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.
В матче 21-го тура между «Балтикой» и ЦСКА 60% пользователей Спортса’’ поставили на ничью. 1:1 – самый популярный счет матча среди участников конкурса прогнозов. На него поставили 47% пользователей.
Букмекеры считают «Балтику» небольшим фаворитом встречи за 2.65. На победу ЦСКА дают коэффициент 2.80, на ничью – 3.20.
Матч пройдет 14 марта, начало – в 20:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига прогнозов
Можно говорить что угодно, но всё, что говорят в сети, на поле не случится. Если ждут результата 1:1, его 200% не будет. Будет то, о чём вообще не говорят. Это уже давно закономерность.
Рекомендуем
