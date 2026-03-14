Формула-1: шансы пилотов на победу в Гран-при Китая-2026

Второй этап сезона-2026 пройдет 13-15 марта в Шанхае на «Международном автодроме». Это спринт-уикенд – единственная тренировка заменяет привычный пятничный формат, что существенно сокращает время для поиска баланса болида и добавляет интригу. После открывающего этапа в Мельбурне расстановка сил в пелотоне стала несколько яснее, и Китай обещает еще одну порцию сюрпризов в год глобальной технической революции.

Прогноз: победа Джорджа Расселла – коэффициент 1.72. Британский пилот выиграл Австралию и подходит к Шанхаю безоговорочным лидером чемпионата, однако «Феррари» обещает оказать куда более серьезное давление на китайской трассе. Данные актуальны на момент публикации и перед началом квалификации могут измениться.

Шансы пилотов на победу

Фаворитом гонки на трассе в Шанхае букмекеры считают гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла, а его главным соперником в борьбе за победу называют Кими Антонелли. На третье место в рейтинге претендентов ставят Шарля Леклера, тогда как действующий чемпион мира Ландо Норрис делит шестую строчку с Оскаром Пиастри.

Коэффициент на победу Расселла составляет 1.72, следом идет Антонелли – 6.40. Разрыв между напарниками говорит о том, что букмекеры пока не до конца верят в то, что итальянский дебютант способен превзойти опытного британца в боевых условиях, хотя второе место в Австралии уже заставило скептиков засомневаться.

Самая горячая интрига уикенда – насколько «Феррари» сможет приблизиться к «Мерседесу» именно здесь. Трасса в Шанхае занимает девятое место в календаре по количеству энергии, которую можно накопить за круг – практически полная противоположность Мельбурну, где «Мерседес» доминировал. Кроме того, Шанхай более требователен с точки зрения аэродинамики, что снова играет на руку «Феррари». В Скудерии это прекрасно понимают и везут в Китай свое уникальное складное заднее антикрыло – технологическую новинку, которую изначально планировали представить позже. Сам Льюис Хэмилтон с воодушевлением отреагировал на это решение, отметив, что команда ускорила дебют новинки ради этого этапа.

Мерседес доминировал в Китае в течение последних 20 лет – в большей степени благодаря Льюису Хэмилтону, который одержал здесь восемь побед в совокупности, включая еще два триумфа в период выступлений за «Макларен». Это обстоятельство делает уикенд особенно деликатным: Расселл прекрасно знает, что Хэмилтон понимает нюансы этой трассы лучше кого бы то ни было, а «Феррари» – одна из немногих команд, способных навязать борьбу.

Трасса и условия

«Международный автодром Шанхая» – трасса длиной примерно 5,5 км с характерными скоростными поворотами в первом секторе и длинными прямыми, идеально подходящими для работы с активной аэродинамикой нового поколения. На Гран-при Китая будет четыре зоны для использования активной аэродинамики Sherdog – больше, чем на большинстве других трасс календаря, что превращает управление батареями в отдельную тактическую дисциплину.

Погода в марте в Шанхае непредсказуема: синоптики дают примерно 15-18 градусов и ненулевую вероятность дождя в субботу, что делает стратегию для спринта особенно сложной. Команды, лучше всего умеющие читать меняющиеся условия, могут получить незаслуженное на первый взгляд преимущество.

Поскольку это спринт-уикенд, единственная свободная практика оставляет крайне мало времени для настройки. Это нивелирует часть преимущества технически превосходящих болидов и повышает значение опыта и интуиции пилота.

Подробное расписание Гран-при Китая

13 марта (пятница)

6:30 – свободная практика (единственная за уикенд);

10:30 – квалификация к спринту.

14 марта (суббота)

6:00 – спринтерская гонка;

10:00 – квалификация к основной гонке.

15 марта (воскресенье)

10:00 – основная гонка (56 кругов, 305 км).

Когда начнется и где смотреть Гран-при Китая

Второй этап сезона-2026 Формулы-1 пройдет 13–15 марта в Шанхае на «Международном автодроме» и завершится основной гонкой 15 марта в 10:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисах F1 TV, Setanta Sports и в тематических пабликах ВК.