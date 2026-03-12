В 9 последних матчах «Лилля» было забито менее 3 мячей. 1.77 – продление тренда с «Астон Виллой»

«Лилль» примет «Астон Виллу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В 9 последних матчах французского клуба было забито менее трех мячей – тренд длится уже полтора месяца.

Кроме того, «Лилль» в этих встречах не пропускал больше одного мяча. «Астон Вилла», в свою очередь, 7 матчей подряд не может забить больше гола.

Букмекеры дают коэффициент 1.77 на то, что в сегодняшней встрече сыграет тотал меньше 2,5. За 1.61 можно поставить на то, что «Астон Вилла» забьет максимум один гол.

Игра состоится 12 марта, начало – в 20:45 по московскому времени.