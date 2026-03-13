30.00 – все клубы АПЛ вылетят из ЛЧ на стадии 1/8 финала. У 6 английских команд 0 побед в первых матчах
Букмекеры оценили шансы английских команд на проход в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ни один из шести клубов АПЛ не смог победить в первых матчах 1/8 финала. «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм» разгромно проиграли «Реалу» (0:3), «ПСЖ» (2:5) и «Атлетико» (2:5), «Ливерпуль» уступил «Галатасараю» (0:1), а «Ньюкасл» и «Арсенал» сыграли вничью с «Барселоной» (1:1) и «Байером» (1:1).
Перед ответными матчами на проход «Арсенала» дают коэффициент 1.17, на «Ливерпуль» – 1.41, на «Ньюкасл» – 3.40, на «Ман Сити» – 4.70, на «Челси» – 8.70, на «Тоттенхэм» – 12.50.
30.00 (3%) – все шесть английских команд вылетят на стадии 1/8 финала.
Провал АПЛ в ЛЧ: ноль побед, 16 пропущенных, четверо идут на вылет. Обрушение шансов
Опубликовал: Кирилл Михайлов
но было бы смешно, если все команды АПЛ и вправду вылетят - у Ман сити, ТТХ, Челси и Ньюкасла на это очень высокая вероятность