18% дают букмекеры на камбэк «Ман Сити» с «Реалом». «Горожане» проиграли 0:3 в Мадриде
Букмекеры не верят в камбэк «Манчестер Сити» в противостоянии с «Реалом».
«Горожане» проиграли мадридцам на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3, хотя котировались фаворитами встречи.
Перед ответной встречей на выход «Сити» в 1/4 финала дают коэффициент 5.10, что соответствует вероятности в 82%. На проход «Реала» можно поставить за 1.17 – примерно 18% вероятности.
Ответная игра состоится 17 марта в Мадриде.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Камбэк конечно будет ,либо 3-1 в пользу ман сити и пройдет реал )либо 3-0 в доп пойдут )если Реал пройдет ух Бавария ждёт ,конечно Бавария в отличной форме )
Моё мнение)всем добра ,Хала Мадрид 🙏