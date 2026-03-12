18% дают букмекеры на камбэк «Ман Сити» с «Реалом». «Горожане» проиграли 0:3 в Мадриде

Букмекеры не верят в камбэк «Манчестер Сити» в противостоянии с «Реалом».

«Горожане» проиграли мадридцам на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3, хотя котировались фаворитами встречи.

Перед ответной встречей на выход «Сити» в 1/4 финала дают коэффициент 5.10, что соответствует вероятности в 82%. На проход «Реала» можно поставить за 1.17 – примерно 18% вероятности.

Ответная игра состоится 17 марта в Мадриде.