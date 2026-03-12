5.30 – камбэк «Спортинга» после 0:3 от «Буде-Глимт». Шансы норвежцев на 1/4 финала ЛЧ выросли с 36% до 82%

Букмекеры камбэка «Спортинга» в противостоянии с «Буде-Глимт».

Норвежский клуб победил лиссабонцев со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Перед игрой «Спортинг» котировался фаворитом на выход в следующий этап за 1.53 (64%), на проход «Буде-Глимт» давали коэффициент 2.75 (36%).

Перед ответной встречей расклады кардинально изменились – на выход «Спортинга» в 1/4 финала можно поставить за 5.30 (18%), на проход команды Никиты Хайкина – за 1.16 (82%).

Ответная игра состоится 17 марта в Португалии.