«Буде-Глимт» сенсационно разгромил «Спортинг» – 3:0. Победа норвежцев в 3+ мяча шла за 10.00
«Буде-Глимт» победил «Спортинг» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сондре Фет на 32-й реализовал пенальти. Уле Дидрик Бломберг отличился на 1-й добавленной к первому тайму минуте. Каспер Хег сделал счет разгромным на 71-й.
Букмекеры давали коэффициент 10.00 на разгромную победу норвежского клуба.
Ответная игра состоится 17 марта в Лиссабоне.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Сказка продолжается. Давайте так до финала!
