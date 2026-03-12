«Буде-Глимт» сенсационно разгромил «Спортинг» – 3:0. Победа норвежцев в 3+ мяча шла за 10.00

«Буде-Глимт» победил «Спортинг» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сондре Фет на 32-й реализовал пенальти. Уле Дидрик Бломберг отличился на 1-й добавленной к первому тайму минуте. Каспер Хег сделал счет разгромным на 71-й.

Букмекеры давали коэффициент 10.00 на разгромную победу норвежского клуба.

Ответная игра состоится 17 марта в Лиссабоне.