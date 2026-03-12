«Реал» неожиданно для букмекеров разгромил «Ман Сити» – 3:0. На крупную победу давали коэффициент 17.00
«Реал» разгромил «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Хет-трик в первом тайме оформил полузащитник мадридцев Федерико Вальверде. В моменте с первым голом ему ассистировал Тибо Куртуа.
«Горожане» котировались фаворитами встречи у букмекеров за 1.98, на успех «Реала» давали коэффициент 3.60. На разгромную победу хозяев можно было поставить за 17.00 – около 6% вероятности.
Ответная игра состоится 17 марта в Манчестере.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Не натужная ничья, конечно, но тоже неплохо
