«Реал» неожиданно для букмекеров разгромил «Ман Сити» – 3:0. На крупную победу давали коэффициент 17.00

«Реал» разгромил «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хет-трик в первом тайме оформил полузащитник мадридцев Федерико Вальверде. В моменте с первым голом ему ассистировал Тибо Куртуа.

«Горожане» котировались фаворитами встречи у букмекеров за 1.98, на успех «Реала» давали коэффициент 3.60. На разгромную победу хозяев можно было поставить за 17.00 – около 6% вероятности.

Ответная игра состоится 17 марта в Манчестере.