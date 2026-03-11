«Реал» с хет-триком Вальверде громит «Ман Сити» после первого тайма – 3:0. «Горожане» котировались фаворитами у букмекеров

«Реал» с хет-триком Вальверде громит «Ман Сити» после первого тайма – 3:0.
«Реал» побеждает «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, перерыв).
Хет-трик в первом тайме оформил полузащитник мадридцев Федерико Вальверде. В моменте с первым голом ему ассистировал Тибо Куртуа.
«Горожане» котировались фаворитами встречи у букмекеров за 1.98, на победу «Реала» давали коэффициент 3.60.
В перерыве на успех хозяев дают коэффициент 1.07, на спасение «Сити» – ничью – 13.00.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
БУЛЬДОЗЕРИЩЕ
ПУШКАВЕРДЕЩЕ
Зачем так бежать вперёд и оголять тылы, зная что игроки соперника быстрее и разорвут на контратаках
Когда нету Мбаппе и нету Родриго в атаке он может рваться в первые Роли и он это делает !