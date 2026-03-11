Сафонов проведет 10-ю подряд игру в старте «ПСЖ». 3.70 – россиянин не пропустит от «Челси»

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч 1/8 финала ЛЧ против «Челси».

Для россиянина эта игра станет 10-й подряд в старте парижского клуба. В 3 из 9 предыдущих встреч Сафонов не пропустил.

Букмекеры дают коэффициент 3.70 на то, что Сафонов сыграет на ноль, 1.28 – «Челси» забьет.

Игра пройдет 11 марта, начало – в 23:00 по московскому времени.