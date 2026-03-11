«Арсенал» на 89-й вырвал ничью с «Байером» – 1:1. На спасение лондонцев давали 5.00
«Байер» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Хозяева вышли вперед на 46-й минуте благодаря голу Роберта Андриха. Лондонцы спаслись от поражения на 89-й минуте – Кай Хаверц отличился с пенальти.
В лайве букмекеры давали коэффициент 5.00 на спасение «Арсенала».
Ответная игра состоится 17 марта в Лондоне.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
какой же стрёмный арсенал и пенальти точно такое же
давно таких левейших пенок не видел
Видимо матчи творожных не смотришь. Да и правильно, че их смотреть.
а творожные это кто?)
Судья прибил Байер.На варе слепой крот сидел.
И это как многие говорили явный фаворит Лиги Чемпионов? Я смотрел единственную игру Арсенала против Баварии и там он (Арсенал) был середняком по игре несмотря на победу 3 - 1.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем