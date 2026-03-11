«Арсенал» на 89-й вырвал ничью с «Байером» – 1:1. На спасение лондонцев давали 5.00

«Байер» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хозяева вышли вперед на 46-й минуте благодаря голу Роберта Андриха. Лондонцы спаслись от поражения на 89-й минуте – Кай Хаверц отличился с пенальти.

В лайве букмекеры давали коэффициент 5.00 на спасение «Арсенала».

Ответная игра состоится 17 марта в Лондоне.