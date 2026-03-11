«Челси» забил в первом тайме в 7 последних матчах. 2.10 – «ПСЖ» пропустит до перерыва

«ПСЖ» примет «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лондонский клуб 7 матчей подряд забивает в первом тайме. Кроме того, «аристократы» отличались до перерыва в 6 из 7 последних встреч с «ПСЖ».

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что «Челси» забьет «ПСЖ» в первом тайме.

Матч состоится 11 марта и начнется в 23:00 мск.