«Челси» забил в первом тайме в 7 последних матчах. 2.10 – «ПСЖ» пропустит до перерыва
«ПСЖ» примет «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лондонский клуб 7 матчей подряд забивает в первом тайме. Кроме того, «аристократы» отличались до перерыва в 6 из 7 последних встреч с «ПСЖ».
Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что «Челси» забьет «ПСЖ» в первом тайме.
Матч состоится 11 марта и начнется в 23:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
